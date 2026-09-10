Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faizi) dokunmayarak, faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Ekonomistlerin beklentisi de, bankanın faizi sabit bırakılacağı yönündeydi.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise, yüzde 35 olarak hesaplandı.

Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

Yüksek enerji fiyatları enflasyon için risk taşıyor

PPK karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğilimi, haziran ayındaki eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı bir miktar gerilediği görülmüştür. Öncü veriler ana eğilimde aralık ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Kalıcılaşmış talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları yeniden enflasyon eğilimine geçmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklentiler kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Enflasyonda kalıcı bozulma olursa duruşumuz sıkılaşacaktır

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizinde atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ile makrofinansal istikrarı destekleyecek şekilde likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."