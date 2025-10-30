Son dakika... Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvesinden geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 24 Ekim ile biten haftada brüt rezervler 185,5 milyar dolara inerken; rakam önceki hafta 198,4 milyar dolar açıklanmıştı. Aynı dönemde net döviz rezervi de 79,6 milyar dolardan 67,8 milyar dolara geriledi.

TCMB, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle haftalık para ve banka istatistiklerini pazartesi günü açıklayacak.