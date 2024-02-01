Son dakika: Merkez Bankası'ndan kredi ve mevduat faizi açıklaması

TCMB, 25 Ocak 2024 tarihli PPK toplantı özetini yayımladı.

25 Ocak’ta faizin 250 baz puan artışla yüzde 45’e yükseltildiği PPK toplantısının özetinde TCMB, faiz kararı ve miktarsal sıkılaştırma adımlarıyla Türk lirası likiditesindeki aşırılıkların dengelenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Özette, dezenflasyon tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve ve bu düzeyin gerektiği sürece sürdürüleceği ifade edildi.

TCMB, Enflasyon Raporu’nda öngörülen doğrultusunda hizmet fiyatları ve vergi güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen kalem fiyatlarındaki artışlarla Ocak ayında enflasyonun yükseleceğine dikkat çekti.

Öncü göstergelerin Ocak ayında enflasyonun ana eğiliminde gecici bir yükselişe işaret edildiğine değinilen özette, “Ocak ayında, aylık enflasyonda görülmesi beklenen geçici yükselişin ardından fiyat artışlarının Şubat ayı ve sonrasında yavaşlayacağı tahmin edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Mevduat faizlerinde Ocak ayında görülen düşüşe de değinilen özette “Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek” denildi.

Özette, “Alınan kararlar ile birlikte sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildiği değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.