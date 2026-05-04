Son dakika... Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,18 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 oldu. Ekonomistlerin beklentisi nisan ayında TÜFE'nin yüzde 3,19 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 31,11 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu.

Enflasyon, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre; TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti.

Ana harcama gruplarında en yüksek artış konutta

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,55 artış, ulaştırmada yüzde 35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,70 artış, ulaştırmada yüzde 4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 7,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95, ulaştırmada 0,73 ve konutta 0,90 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla, 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 30,51

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,01 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık ÜFE yüzde 28,59

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,17 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,99 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,48 artış gösterdi.