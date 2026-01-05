Son dakika... Ocak ayı kira zam oranı belli oldu
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ocak ayı kira artış oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın 12. enflasyon verilerini oluşturan aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ocak ayı kira artış oranı da belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ocak 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 34,88 olarak belirlendi.
Bir önceki ayda da kira artış oranı aynı seviyede gerçekleşmişti.