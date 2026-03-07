Son dakika... Petrol yükseldikçe, fiyat artıyor! Akaryakıta bir çifte zam daha geliyor

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş, petrol fiyatlarının fırlamasına neden oldu. Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrolün varil fiyatı 93 dolara kadar çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıyor.

Eşel mobil sistem devrede

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadeleye zarar gelmemesi için eşel mobil sistem devreye alındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında, akaryakıt zamlarının yüzde 75’i ÖTV indirimiyle karşılanacak. Zammın yalnızca yüzde 25’i tüketiciye yansıyacak.

Akaryakıta zam üstüne zam

Eşel mobil sistemin devreye alınmasına rağmen akaryakıta büyük zamlar geldi. 5 Mart tarihinde motorine 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş, otogaza ise 16 kuruş zam gelmişti. 7 Mart tarihinde ise benzinin fiyatı 55 kuruş, motorinin ise 1 lira 14 kuruş artmıştı.

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıta bir zam daha geliyor. Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor. Eşel mobil sistem gereğince motorinde 53, benzinde 39 kuruş artış olacak.

Motorin 70 liraya dayanacak

Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 68 lirayı aşacak. Türkiye'nin en pahalı akaryakıtının satıldığı Hakkari'de benzin 62 lira 86 kuruşa, motorinin litresi ise 68 lira 6 kuruşa yükselecek.