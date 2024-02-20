Son dakika... Prof. Dr. Özgür Demirtaş aldığı radikal kararı duyurdu: Artık...
Son dakika haberi... Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, aldığı radikal kararı takipçileriyle paylaştı. Prof. Dr. Demirtaş, ekonomi dışında Türkiye gündemine ilişkin yazmayacağını açıkladı.
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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.
Ekonomi dışında Türkiye gündemine ilişkin yazmamaya yemin eden Demirtaş'ın duyurusu şöyle:
* Bundan sonra ekonomi dışında Türkiye’nin gündemi hakkında yazmamaya yemin ettim. Çok üzülüyorum. Yazmam da hiçbir işe yaramıyor. Herkese Ülkenin gündemi ile başa çıkma azmi dilerim.