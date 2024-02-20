Son dakika... Prof. Dr. Özgür Demirtaş aldığı radikal kararı duyurdu: Artık...

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Ekonomi dışında Türkiye gündemine ilişkin yazmamaya yemin eden Demirtaş'ın duyurusu şöyle:



* Bundan sonra ekonomi dışında Türkiye’nin gündemi hakkında yazmamaya yemin ettim. Çok üzülüyorum. Yazmam da hiçbir işe yaramıyor. Herkese Ülkenin gündemi ile başa çıkma azmi dilerim.