Son dakika Pusula Portföy YKB Yarız tutuklandı, TERA YKB Tezmen'e yurt dışı yasağı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarına yönelik yürütülen soruşturmaya yönelik açıklamasına göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız tutuklandı.

İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Tera Portföy yöneticisi İbrahim Bekçi ile Destek Holding ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova ise gözaltına alındı. Kumova'nın Destek Yatırım'daki yönetim kurulu başkanlığı KAP kayıtlarında da yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında:

Muhammed Yarız’ın tutuklandı; Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova’nın gözaltına alındı; Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesi kapsamında yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda da ilgili kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri uygulandı.

Çok sayıda isme yurt dışına çıkma yasağı getirildi

Başsavcılık ayrıca Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

Bu kapsamda;

•⁠ ⁠Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 27 kişi,

•⁠ ⁠Katılımevim pay piyasasında 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 12 kişi,

•⁠ ⁠Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 8 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 4 kişi,

•⁠ ⁠Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 1 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

Yurt dışı yasağı konulan 48 isim

1.⁠ ⁠Ahmet Özcan

2.⁠ ⁠Ali Rıza İncekara

3.⁠ ⁠Alper Öztürk

4.⁠ ⁠Ayşe Seher Aydın

5.⁠ ⁠Berkan Gülen

6.⁠ ⁠Bülent Uygun

7.⁠ ⁠Büşra Alçelik

8.⁠ ⁠Celal Yarız

9.⁠ ⁠Emre Tezmen

10.⁠ ⁠Enes Furkan Çetinkaya

11.⁠ ⁠Enes Yazıcı

12.⁠ ⁠Enver Çevik

13.⁠ ⁠Erdin Özel

14.⁠ ⁠Erkan Kilimci

15.⁠ ⁠Feryal Köker

16.⁠ ⁠Furkan Baki

17.⁠ ⁠Gözde Hacıoğlu

18.⁠ ⁠Haldün Saffet İnal

19.⁠ ⁠Halil İbrahim Ege

20.⁠ ⁠İbrahim Bekci

21.⁠ ⁠İlhan Aygün

22.⁠ ⁠İsmail Ege

23.⁠ ⁠Kemal Akkaya

24.⁠ ⁠Lütfi Çetinel

25.⁠ ⁠Mehmet Erbey

26.⁠ ⁠Mehmet Salih Turhan

27.⁠ ⁠Mehmet Yıldırım

28.⁠ ⁠Muhammed Yarız

29.⁠ ⁠Murat Keçeci

30.⁠ ⁠Müjdat Ede

31.⁠ ⁠Mustafa Bor

32.⁠ ⁠Nilgül Sarıçalı

33.⁠ ⁠Oğuzhan Özerkaya

34.⁠ ⁠Onur Göğebakan

35.⁠ ⁠Orçun Berkay Kaya

36.⁠ ⁠Ömer Bedir Çetinel

37.⁠ ⁠Ramazan Erbey

38.⁠ ⁠Sabahattin Reha Şen

39.⁠ ⁠Salih Can Bülbül

40.⁠ ⁠Samet Çetinel

41.⁠ ⁠Selçuk Kahya

42.⁠ ⁠Serdar Turhan

43.⁠ ⁠Serhat Güven

44.⁠ ⁠Sezai Bekgöz

45.⁠ ⁠Sezer Gümüş

46.⁠ ⁠Şerifegül Yıldırım

47.⁠ ⁠Uğur Akkafa

48.⁠ ⁠Yunus Emre Yıldırım

SPK'nın 38 kişi hakkında suç duyurusu bulunuyor

SPK, 16 Eylül tarihli bülteninde Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring hisselerinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle toplam 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Kurul, söz konusu kişiler hakkında iki yıl süreyle Borsa İstanbul'da işlem yasağı da uygulamıştı. Suç duyuruları, Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığına ilişkin hükümleri kapsamında yapıldı.

Pusula Portföy'e de Katılımevim hisseleriyle sınırlı olmak üzere iki yıl süreyle işlem yasağı getirilmişti.