Son dakika Pusula Portföy YKB Yarız tutuklandı, TERA YKB Tezmen'e yurt dışı yasağı
Cumhuriyet Başsavcılığı, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın tutuklandığını duyurdu. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ise yurt dışı yasağı getirildi. Gözaltılara yenileri eklendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarına yönelik yürütülen soruşturmaya yönelik açıklamasına göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız tutuklandı.
İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Tera Portföy yöneticisi İbrahim Bekçi ile Destek Holding ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova ise gözaltına alındı. Kumova'nın Destek Yatırım'daki yönetim kurulu başkanlığı KAP kayıtlarında da yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında:
Muhammed Yarız’ın tutuklandı; Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova’nın gözaltına alındı; Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesi kapsamında yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda da ilgili kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri uygulandı.
Çok sayıda isme yurt dışına çıkma yasağı getirildi
Başsavcılık ayrıca Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.
Bu kapsamda;
• Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 27 kişi,
• Katılımevim pay piyasasında 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 12 kişi,
• Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 8 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 4 kişi,
• Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 1 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.
Yurt dışı yasağı konulan 48 isim
1. Ahmet Özcan
2. Ali Rıza İncekara
3. Alper Öztürk
4. Ayşe Seher Aydın
5. Berkan Gülen
6. Bülent Uygun
7. Büşra Alçelik
8. Celal Yarız
9. Emre Tezmen
10. Enes Furkan Çetinkaya
11. Enes Yazıcı
12. Enver Çevik
13. Erdin Özel
14. Erkan Kilimci
15. Feryal Köker
16. Furkan Baki
17. Gözde Hacıoğlu
18. Haldün Saffet İnal
19. Halil İbrahim Ege
20. İbrahim Bekci
21. İlhan Aygün
22. İsmail Ege
23. Kemal Akkaya
24. Lütfi Çetinel
25. Mehmet Erbey
26. Mehmet Salih Turhan
27. Mehmet Yıldırım
28. Muhammed Yarız
29. Murat Keçeci
30. Müjdat Ede
31. Mustafa Bor
32. Nilgül Sarıçalı
33. Oğuzhan Özerkaya
34. Onur Göğebakan
35. Orçun Berkay Kaya
36. Ömer Bedir Çetinel
37. Ramazan Erbey
38. Sabahattin Reha Şen
39. Salih Can Bülbül
40. Samet Çetinel
41. Selçuk Kahya
42. Serdar Turhan
43. Serhat Güven
44. Sezai Bekgöz
45. Sezer Gümüş
46. Şerifegül Yıldırım
47. Uğur Akkafa
48. Yunus Emre Yıldırım
SPK'nın 38 kişi hakkında suç duyurusu bulunuyor
SPK, 16 Eylül tarihli bülteninde Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring hisselerinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle toplam 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.
Kurul, söz konusu kişiler hakkında iki yıl süreyle Borsa İstanbul'da işlem yasağı da uygulamıştı. Suç duyuruları, Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığına ilişkin hükümleri kapsamında yapıldı.
Pusula Portföy'e de Katılımevim hisseleriyle sınırlı olmak üzere iki yıl süreyle işlem yasağı getirilmişti.