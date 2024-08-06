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Son dakika: Rekabet Kurulu’ndan hazır beton üreticilerine 188 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu çeşitli illerdeki hazır beton üreticilerine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurul, Ankara, Kırıkkale, Adana ve Osmaniye’de faaliyet gösteren hazır beton üreticisi firmalara toplam 188 milyon 394 bin lira para cezası uyguladı.

Haber Merkezi
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Son dakika: Rekabet Kurulu’ndan hazır beton üreticilerine 188 milyon lira ceza
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ANKARA (EKONOMİ)

Birlik Beton 6 milyon 82 bin lira, Limmer Beton 14 milyon 486 bin lira, Ozan Hazır Beton 33 milyon 272 bin lira, Uğural İnşaat 29 milyon 861 bin lira, Zirve Hazır Beton 27 milyon 982 bin lira, Efaş Beton 2 milyon 47 bin lira, Ezn Maden 6 milyon 908 bin lira idari para cezası aldı.

Rekabet Kurulu, hazır beton üreticilerine yönelik, hazır beton satış fiyatını belirlemek ve/veya bölge/müşteri paylaşımı yapmak üzere bir anlaşma/uyumlu eylem içinde bulunmak ve bilgi değişiminde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası ile yürütülen soruşturma açmıştı. Bu soruşturmalar kapsamında 5 firma ile de daha önce uzlaşmaya varılmış ve sözkonusu firmalara da 65 milyon 125 bin liralık para cezası uygulanmıştı.

Kurul, Adana ve Osmaniye’deki firmalara yönelik yürüttüğü soruşturmayı da tamamladı. Oyak Çimento Fabrikası’na yönelik soruşturmasını uzlaşmayla sonuçlandırdı ve firmaya 61 milyon 182 bin liralık idari para cezası verdi. Tiftik firmasına 5 milyon 248 bin lira Samet Hazır Beton’a ise 6 milyon 574 bin liralık idari para cezası verdi.

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