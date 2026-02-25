Son dakika... Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma! İşte soruşturma başlatılan okulların listesi

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada özel okul ücretleri ile yemek, kitap ve kıyafet gibi ek ürün ve hizmetlerdeki zamlara yönelik yürütülen ön araştırma sonucunda soruşturma açıldığı duyuruldu. Velilerden gelen yoğun şikayetler de değerlendirmeye alındı.

Ön araştırma sürecinde özellikle kayıt ücretlerindeki yüksek artışlar, yemek, kıyafet ve kitap gibi hizmetlerde aşırı fiyat uygulamaları ve bu ürünlerin okul tarafından belirlenen satış noktalarından temininin zorunlu tutulduğu iddiaları incelendi.

Hangi okullar hakkında soruşturma açıldı?

Soruşturma açılan eğitim kurumları şöyle:

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş.

Ata Bilge Eğitim Kurumları A.Ş.

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. A.Ş.

Bahçeşehir Okulları A.Ş.

Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Bil Eğitim Kurumları A.Ş.

Bilnet Eğitim Kurumları A.Ş.

Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık A.Ş.

Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.

Final Eğitim Kurumları Ltd. Şti.

İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret A.Ş.

İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.

Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.

Okyanus Eğitim Kurumları A.Ş.

Sınav Eğitim Kurumları A.Ş.

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi

Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Uğur Okulları A.Ş.

Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları A.Ş.