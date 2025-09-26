Rusya'dan açıklama: Türkiye ile enerji işbirliğimiz sürüyor

Kremlin, ABD Başkanı Trump'ın müttefiklerine Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını durdurmaları için baskı uygulamasının ardından Türkiye ile enerji konusunda işbirliklerinin devam ettiğini açıkladı.

Kremlin, Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

"Doğal gaz boru hattı tam kapasiteyle çalışıyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Rus enerji kaynakları ile ilgili ifadelerini yorumlayan Peskov, TürkAkım doğal gaz boru hattı ve Mavi Akım doğal gaz boru hattının tam kapasiteyle çalıştığını belirtti.

Peskov, Türkiye ile Rusya'nın ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürdüğünü dile getirerek, "Türkiye, Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlettir." diye konuştu.

Trump, Türkiye'nin, Rusya'dan enerji ithalatını durdurmasını istemişti

Trump dün Türkiye'nin, Rusya'dan enerji ithalatını durdurma talebini kabul edeceğine inandığını söylemişti.