  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Rusya'dan açıklama: Türkiye ile enerji işbirliğimiz sürüyor
Takip Et

Rusya'dan açıklama: Türkiye ile enerji işbirliğimiz sürüyor

Kremlin, Türkiye ile enerji işbirliğinin sürdüğünü belirterek, "TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatları faaliyetlerine devam ediyorlar" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'dan açıklama: Türkiye ile enerji işbirliğimiz sürüyor
Takip Et

Kremlin, ABD Başkanı Trump'ın müttefiklerine Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını durdurmaları için baskı uygulamasının ardından Türkiye ile enerji konusunda işbirliklerinin devam ettiğini açıkladı.

Kremlin, Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

"Doğal gaz boru hattı tam kapasiteyle çalışıyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Rus enerji kaynakları ile ilgili ifadelerini yorumlayan Peskov, TürkAkım doğal gaz boru hattı ve Mavi Akım doğal gaz boru hattının tam kapasiteyle çalıştığını belirtti.

Peskov, Türkiye ile Rusya'nın ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürdüğünü dile getirerek, "Türkiye, Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlettir." diye konuştu.

Trump, Türkiye'nin, Rusya'dan enerji ithalatını durdurmasını istemişti

Trump dün Türkiye'nin, Rusya'dan enerji ithalatını durdurma talebini kabul edeceğine inandığını söylemişti.

6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump'tan F-16, F-35 ve CAATSA açıklaması6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump'tan F-16, F-35 ve CAATSA açıklamasıGündem
Trump’ın Erdoğan’a “Rus petrolünü alma” çıkışının nedeni ne?Trump’ın Erdoğan’a “Rus petrolünü alma” çıkışının nedeni ne?Dünya

 

 

Ekonomi
İş ve istif makineleri satışı Ocak-Ağustos döneminde yükseldi
İş ve istif makineleri satışı Ocak-Ağustos döneminde yükseldi
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık iki temizlik ürününün satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık iki temizlik ürününün satışını yasakladı
Şeker pancarından Muş ekonomisine 2 milyar TL katkı hedefleniyor
Şeker pancarından Muş ekonomisine 2 milyar TL katkı hedefleniyor
Boeing'den THY anlaşmasıyla ilgili açıklama: 'Gurur duyuyoruz'
Boeing'den THY anlaşmasıyla ilgili açıklama
Bakan Bolat: ABD'li şirketlerin Türkiye'de yatırım ve genişleme planları var
ABD'li şirketlerin Türkiye'de yatırım ve genişleme planları var
İzmir, kışlık sebze üretiminde yerli çeşitlerle gücünü artıracak
İzmir, kışlık sebze üretiminde yerli çeşitlerle gücünü artıracak