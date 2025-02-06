Sahibinden.com’a Rekabet soruşturması açıldı

Mehmet KAYA

ANKARA – Türkiye’nin en büyük çevrimiçi satış platformlarından olan sahibinden.com şirketine sahibi olduğu kullanıcı bilgilerinin kullanımı yönünden Rekabet ihlali soruşturması açıldı. Rekabet Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, geçici tedbir de olduğu belirtildi. Açıklamaya göre Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma 6. Maddede sayılan ihlale göre açıldı. Soruşturma açılması şirkete ceza verileceği anlamına gelmiyor.

Rekabet Kurumu açıklamasına göre; Sahibinden şirketinin “kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti” ve “bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti” pazarlarında elde ettiği kullanıcı verilerini, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanımı ve Otobid hizmeti reklamlarında yoğun olarak kullandığı; böylece bir platformdan elde ettiği bilgileri başka platformlarda kullanarak rekabet ihlali yapıp yapmadığı yönünden soruşturma yürütülecek.

“Hakim Durumun Kötüye Kullanılması” başlıklı Rekabet Kanunu 6. Maddesi ile bir veya birten fazla teşebbüsün davranışlarıyla tek başına ya da birlikte hakim durumunu kötüye kullanılmasını yasaklıyor. Kötüye kullanım halleri ise, pazara girişe engel, rakiplerin faaliyetini zorlaştırma, eşit durumdaki alıcılara farklı şartlar sunarak ayrımcılık, mal ya da hizmetin alınmasını şarta bağlama, bir piyasada hakimiyetin sağladığı finansal, teknolojik, ticari avantajlardan yararlanarak başka mal veya hizmet piyasalarında rekabeti bozma, tüketici zararına üretim, pazarlama ya da teknik gelişmenin kısıtlanması olarak sıralanıyor.

Geçici tedbir uygulanacak

Soruşturma süresince Sahibinden şirketine; Sahibinden’in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin olarak yer verilen gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması, ilan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi, kurumsal ve bireysel üyelerden sağlanan verilerin çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasını engellemesi yönünden tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.