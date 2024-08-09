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Son dakika... Sanayi üretiminde sert daralma

Son dakika haberi... Sanayi üretiminde mayıs ayında başlayan daralma haziran ayında hızlanarak devam etti. Öncü veri, haziranda aylık bazda yüzde 2,1 oranında; yıllık bazda yüzde 4,7 oranında daraldı. Böylece yıllık bazda sanayi üretiminde 16 ayın en büyük düşüşü gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Son dakika... Sanayi üretiminde sert daralma
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 15,2 arttı.

Aylık yüzde 2,1 daralma

Haziran ayında bir önceki ayla karşılaştırıldığında ise, üretimde yüzde 2,1 azalma görüldü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 arttı.

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