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Son dakika... Sanayide kapasite kullanımı temmuzda geriledi

Son dakika haberi... Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Son dakika... Sanayide kapasite kullanımı temmuzda geriledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1778 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya oranla 0,4 azalarak yüzde 75,9 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 75,9'a geriledi.

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