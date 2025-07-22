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Son dakika: SGK duyurdu: Memur emeklisinin zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Son dakika: SGK, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farkının 25 Temmuz Cuma günü hesaplarına yatırılacağını bildirdi

Haber Merkezi
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Son dakika: SGK duyurdu: Memur emeklisinin zam farkının yatacağı tarih belli oldu
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Son dakika: SGK, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farkının 25 Temmuz Cuma günü hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

SGK tarihi açıkladı

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlarımızın 2025 yılı Temmuz ayı zam farklarını 25 Temmuz Cuma günü hesaplarına yatırıyoruz." denildi. 

2025 temmuz zam farkı ödemeleri için tarih verildi

SGK'nın paylaşımında 4/1-(c) kapsamında Emekli Sandığı'ndan aylık alanlardan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar TL zam farkı cuma günü ödenecek. 

Emekliler, zam farkı ödemelerini, aylıklarını almakta oldukları banka şubelerinden veya PTT merkezlerinden alabilecek.

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