Son dakika Sigara markaları zamda yarışıyor! En pahalı sigara fiyatı yine değişti

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Federasyonu Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna daha zam geldiğini duruydu.

Sigara markaları ardı ardına fiyat artış listelerini yayınlamaya başladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Federasyonu Başkanı Erol Dündar, bu kez BAT Grubu'nun sigaralarına zam yaptığını açıkladı.

Yarın itibari ile en pahalı sigara 130 TL oldu

Erol Dündar, yarından itibaren (7 Ağustos 2026) BAT grubuna ait sigaraların zamlı fiyattan satışa sunulacağını listesi ile birlikte paylaştı.

Son zam ile birlikte bu gruba ait en pahalı sigara 130 TL'den satılacak.

Erol Dündar'ın paylaşımı şöyle:

"Yarın dan itibaren geçerli BAT sigara gurubuna da zam geldi" ifadelerini kullanan Tekel Bayileri Yardımlaşma Federasyonu Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığına göre zamlı fiyatlar şöyle: