Son dakika Tedbir kararlarının ardından Astor Enerji’den (ASTOR) açıklama

Çok sayıra isim ve kurumun malvarlıkları ve şirketlerine verilen tedbir kararının ardından SPK'nın yeni değerlendirmeleri doğrultusunda 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirleri kaldırılmıştı.

Konuya ilişkin Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) tarafından 28 Eylül 2026 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Buna göre şirket tarafından paylaşılan açıklama şu şekilde oldu;

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında şirketimiz Astor Enerji A.Ş.’ye ilişkin tedbir kararı verildiği ve ardından tedbir kararlarının kaldırıldığı ilgili mercilerce açıklanmıştır.

Yargı makamları tarafından yürütülen süreç şirketimizce hassasiyetle takip edilmektedir. Şirketimiz Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık bir şirket olmanın getirdiği yüksek sorumluluk bilinciyle tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak titizlikle yürütmektedir. Şirketimizin ticari faaliyetleri ve operasyonları kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla sunarız.