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Son dakika... Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı

Son dakika haberi.... Enflasyon, temmuz ayında yüzde 1,78 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 31,75 olarak hesaplandı.

Haber Merkezi
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Son dakika... Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,78 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 31,75 oldu. Ekonomistlerin beklentisi temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 1,82 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 31,80 seviyesine gerilemesi yönündeydi.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında yüzde 0,99 artış göstermişti.