THY açıkladı: 225 adet Boeing uçağının satın alınmasına karar verildi

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları İletişim Başkanlığından yapılan açıklama da, ”Söz konusu alımın motor siparişi noktasında Türk Hava Yolları, üretici firmalar Rolls-Royce ve GE Aerospace ile hâlihazırda görüşmelere devam ediyor. Bu stratejik alım kapsamında Türk Hava Yolları ve Boeing’in, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı ile ilgili görüşmeleri tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanması hâlinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecektir.



Bu sipariş, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik iş birliğinin ve Türk Hava Yolları ile Boeing arasındaki güçlü ortaklığın önemli bir göstergesi olurken; bayrak taşıyıcı havayolunun sektördeki liderliğini koruma ve operasyonel verimliliğini artırma kararlılığını da ortaya koymaktadır.



Türk Hava Yolları 100. yıldönümü kapsamında çizdiği ‘2033 Vizyonu’ ile filosunu 800 uçağın üzerine çıkarmayı hedeflerken; yeni nesil uçak oranını %90 seviyesine, 2035 yılında ise %100’e yükseltmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle bayrak taşıyıcının operasyonel verimliliğinin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranının da %6 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir” denildi.

800 uçaklık hedef 2033’te

Yapılan anlaşmaya hakkında açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Bu anlaşma sadece bir filo genişletme hamlesi olarak görülmemeli; sektördeki öncü pozisyonumuzun itici gücü olan inovasyon ve operasyonel mükemmeliyete bağlılığımızın da bir yansıması olarak değerlendirilmeli. Yeni nesil Boeing uçaklarının filomuza katılması, 800 uçaklık filoya ulaşmayı hedefleyen 2033 vizyonumuzun hiç şüphesiz önemli bileşenlerinden biri olacak.



Bu anlaşmayla birlikte dünyanın önde gelen uçak üreticileri ile yakın iş birliğimizi ilerletirken, Türkiye’nin havacılık ekosisteminin gelişimini desteklemeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin eşsiz kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen çok daha fazla ziyaretçiyi, bağlantı ve menzil avantajı sunan bu uçaklarımızla ağırlayarak, Türkiye’nin turizm sektörünü güçlendirmeye devam edeceğiz. Benzersiz hizmet anlayışı ve eşsiz uçuş ağı ile sektöre öncülük eden Türk Hava Yolları, verimlilik ve çevresel sorumlulukta da çıtayı küresel ölçekte belirleyen havayolu olmayı sürdürecektir.” dedi.



Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO’su Stephanie Pope ise anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada; “Türk Hava Yolları’nın gelecekteki büyümesini desteklemek üzere bir kez daha 787 Dreamliner ve 737 MAX’i seçmesinden gurur duyuyoruz. Türkiye ve Türk havacılık sektörünün 80 yıllık gururlu bir ortağı olarak, Türk Hava Yolları’nın operasyonlarını genişletmesine, yolcularına benzersiz deneyimler sunmasına yönelik desteğimizi sürdürmekten mutluyuz.” dedi.

%25 yakıt verimliliği ile maliyetler azalacak

Türk Hava Yolları filosunda hâlihazırda 787-9, 777, 737 MAX, Yeni Nesil 737 ve 777 Kargo uçakları dâhil olmak üzere 200’den fazla Boeing uçağı yer alıyor. Bu anlaşmayla yakın gelecekte filosuna 787 ailesinin en büyüğü 787-10’u da ilâve edecek olan bayrak taşıyıcı, Dreamliner’ın %25 yakıt verimliliği avantajı ile operasyonel maliyetleri azaltacak, aynı zamanda yolcu ve kargo kapasitesini artırmış olacak. Bu uçaklar, Türk Hava Yolları’nın özellikle ABD, Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu uçuşlarındaki yoğun talebi karşılamada da kayda değer bir katkı sağlayacak.

Uzun menzilli uçuşlar artarken kargo taşımacılığında merkez alma pekişecek

Boeing 787 Dreamliner filosunun büyütülmesi, Türk Hava Yolları’nın uzun menzilli kabiliyetlerini daha da güçlendirecekken, Boeing 737 MAX uçakları ise kısa ve orta menzilli hatlarda verimlilik ve esnekliği artıracak. Bu uçaklar aynı zamanda gelişmiş kargo kapasitesi ve operasyonel yetkinliği ile İstanbul’un hem yolcu hem de kargo taşımacılığında stratejik bir merkez olma konumunu daha da pekiştirecek.