Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı: Satışı durduruldu

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarında "gizemli kutuların" da bulunduğu içeriği belirsiz ürünlerin satışının durdurulmasına karar verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Bu ürünlerin satışının yapıldığı e-ticaret platformlarına ilgili ürünlerin satışının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması doğrultusunda uyarılar gönderildi" denildi.

Bakanlığın açıklamasında, Reklam Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda son günlerde muhtelif e-ticaret platformlarında sayıları hızla artan ve içeriğine dair herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın satışa sunulan "gizemli kutular"ın ele alındığı bildirildi.

Kurulca yapılan incelemelerde "gizemli kutu" tanıtımlarının, tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca bu ürünlerin normal şartlar altında taraf olunmayacak tüketici işlemine yönlendirebileceği, mesafeli satışa konu mal veya hizmetin içeriğine ilişkin belirsizlik sebebiyle "gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin reklam yoluyla haksız ticari uygulamayı teşkil ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, e-ticaret platformlarında içeriği belirsiz ürünlerden oluşan muhtelif ürün satışlarının durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, anılan ürünlere yönelik tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi:
"Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Bu ürünlerin satışının yapıldığı e-ticaret platformlarına ilgili ürünlerin satışının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması doğrultusunda uyarılar gönderildi. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin şekilde mücadele edilmesi, özellikle genç tüketicilerin bu tür uygulamalardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla denetim faaliyetlerine ve çalışmalara kesintisiz şekilde devam edilecektir."

