Son dakika TMSF, Tera Yatırım Teknoloji Holding'e kayyum olarak atandı

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Tera Yatırım Teknoloji Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ekim 2026 tarihli ve 2026/10332 D. iş sayılı kararıyla TMSF'nin şirkete kayyum olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karar uyarınca Fon Kurulu tarafından şirketimizin yönetim kurulu oluşturularak Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü Şirin, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Cüneyt Ardağ, Yönetim Kurulu üyeliklerine Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Arif Kural, Mert Can Aktı, Batuhan Başoğlu, Aybike Kaynar Bardakcı ve Mine Terzi atanmıştır. Şirketimizin yönetimi ve temsili Fon Kurulunca atanan yönetim kurulu tarafından yerine getirilmekte olup gerekli çalışmalara büyük bir titizlikle ve ivedilikle başlanmıştır."

Üst düzey yönetim kadrosu tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında piyasa dolandırıcılığı, suç gelirlerini aklama ve manipülatif fon hareketleri suçlamalarıyla şirketin tepe yönetimine yönelik operasyonlar düzenlenmişti.

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen soruşturmanın ilk aşamalarında tutuklanmıştı

İlerleyen günlerde CEO ve Portföy Başkanı Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Holding yönetim kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile bağımsız üyeler de tutuklanan isimler arasında yer almıştı.