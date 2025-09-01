Son dakika... Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2. Çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2025'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyürken; bir önceki çeyreğe göre ise büyüme, yüzde 1,6 oldu.

Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,87 büyüyeceğini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise, yüzde 3,18 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,4, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, GSYH 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 arttı.

İnşaat sektörü ikinci çeyrekte yüzde 10,9 büyüdü

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 arttı. Tarım sektörü yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 arttı.

GSYH cari fiyatlarla 14,58 trilyon TL oldu

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2025 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 377 milyar 622 milyon olarak gerçekleşti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 5,1 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,2 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 8,8 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı yüzde 1,7, ithalatı ise yüzde 8,8 arttı

Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,7, ithalatı ise yüzde 8,8 arttı.

İşgücü ödemeleri ikinci çeyrekte yüzde 42 arttı

İşgücü ödemeleri, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42,0 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 46,3 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değerdeki payı yüzde 38,4

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,8 iken, bu oran 2025 yılında yüzde 38,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 39,5 iken yüzde 40,2 oldu.