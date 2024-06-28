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Son dakika: Türkiye gri listeden çıkarıldı

Son dakika haberi: FATF, 2021 yılında Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle aldığı, gri listeden çıkardı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından 'Başardık' mesajını Türk bayrağı emojisiyle beraber paylaştı ve bu mesaj 'gri listeden çıkıldı' şeklinde yorumlandı. FATF'nin resmi kararı, Türkiye saati ile (TSİ) 12.00'de açıklaması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Son dakika: Türkiye gri listeden çıkarıldı
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Mali Eylem Görev Gücü (FATF), bugün gerçekleşen genel kurul toplantısında Türkiye'yi gri listeden çıkarma kararı aldı. FATF, 2021 yılında Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle gri listeye almıştı.

Türkiye, Meclis'te kabul edilen kripto para düzenlemesi ile birlikte FATF'in belirlediği 40 standardın tamamını sağlamış oldu.

Bakan Şimşek'ten "Başardık" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin FATF'nin Gri Liste'deki durumunun ele alınacağı toplantıda bir sunum yapmak için Singapur'da bulunuyordu.

Şimşek, sosyal medya hesabından 'Başardık' mesajı ve Türk bayrağı emojisi paylaştı. Bu mesaj 'gri listeden çıkıldı' olarak değerlendirildi.

Karar ile ne değişecek?

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.

Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.

Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.

FATF nedir?

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı” ile mücadelede uluslararası standartlar oluşturmak ve söz konusu standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin operasyonel açıdan etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek amacıyla 1989 yılında G-7 ülkelerinin (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) Paris’te yapılan toplantısında kurulan hükümetler arası bir organizasyondur.

FATF’in görev süresi, kuruluşundan itibaren periyodik olarak uzatılırken, 2019 yılının Nisan ayında alınan kararla süresiz hale getirilmiştir.

FATF’nin karar mercii olan Genel Kurul yılda üç kez toplanmaktadır.

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