  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı başladı! Bakan Bayraktar: 5 milyon hanenin ihtiyacı karşılanacak
Takip Et

Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı başladı! Bakan Bayraktar: 5 milyon hanenin ihtiyacı karşılanacak

Günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı açıldı. Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğalgaz ihracı sağlanabileceğini, buradan üretilecek elektrik ile 5 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını söyledi

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı başladı! Bakan Bayraktar: 5 milyon hanenin ihtiyacı karşılanacak
Takip Et

Suriye ile enerji alanında da ilişkilerini ilerleten Türkiye, Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'deki hayatın yeniden normalleştirilmesi amacıyla çalışmalara başladı. Bu kapsamda zarar gören doğalgaz boru hatlarının onarılmasıyla 21 Mayıs'ta Kilis'ten Halep'e uzanan bağlantı tamamlandı. Günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hattan ihracat bugün başladı.

Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'dan gelen doğalgazın, Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı ile Kilis üzerinden Suriye'ye verilmeye başlanacağını açıkladı.

Bakan Bayraktar, Suriye'ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğalgaz ihracı sağlanabileceğini, buradan üretilecek elektrik ile 5 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını söyledi

Bakan Bayraktar, Suriye'ye elektrik ihracatının 8 ayrı noktadan gerçekleştiğini, ihracat kapasitesinin ilk etapta yüzde 25, daha sonra ise iki katından fazla artacağını bildirdi

Ekonomi
Konkordatoların freni boşaldı: Bir ayda rekor sayıda geçici mühlet
Konkordatoların freni boşaldı
Bakan Bolat: Temmuz ayı ihracat rekoru kırıldı
Temmuz ayı ihracat rekoru kırıldı
Kamuda zam düğümü çözüldü: İmzalar atılıyor
Kamuda zam düğümü çözüldü
İzmir’in ilk toprağa dikim yaban mersini meyvelerini verdi
İzmir’in ilk toprağa dikim yaban mersini meyvelerini verdi
Özel sağlık sigortası zammı yüzde 100'ü buldu: 4 kişilik bir aile ne kadar ödüyor? Fiyatı düşürmenin formülü var mı?
Özel sağlık sigortası zammı yüzde 100'ü buldu
TPAO'nun İstanbul'daki sahası için kamulaştırma kararı
TPAO'nun İstanbul'daki sahası için kamulaştırma kararı