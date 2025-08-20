Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlğı’ndan yapılan açıklamada, Kurul’un 14 Ağustos toplantısının gündemini, yasa dışı bahis ve kumar reklamları oluşturdu. Toplantıda tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikli sosyal medya hesapları mercek altına alındı.

Yapılan değerlendirmede, yasa dışı bahis ve kuma reklamı yaptığı ve tüketicileri bu sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçi sayısına sahip 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca bu hesaplar ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlara başvuruda bulunulması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturmuştur. Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alınmıştır.

Yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

Tüketicilerin korunması için kesintisiz mücadele

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."