Son dakika! Yurt dışına çıkış harçları zamlandı
Yurt dışına çıkış harcı tutarının yeniden belirlenmesine dair karar Resmi Gazete'da yayımlandı. Yurt dışı çıkış harçları 1000 TL oldu. Yeni tutar 10 gün sonraki çıkışlarda geçerli olacak.
Yurt dışına çıkış harç tutarları 1 Ocak 2025'ten bu yana 710 lira olarak uygulanıyordu.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR
MADDE 1- (1) 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 1.000 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihini takip eden onuncu günün sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, bu Kararın yayımı tarihinden önce geçerli tutar üzerinden yapılmış olan harç ödemeleri için fark ikmal edilmez.
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.