  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Son dakika! Yurt dışına çıkış harçları zamlandı
Takip Et

Son dakika! Yurt dışına çıkış harçları zamlandı

Yurt dışına çıkış harcı tutarının yeniden belirlenmesine dair karar Resmi Gazete'da yayımlandı. Yurt dışı çıkış harçları 1000 TL oldu. Yeni tutar 10 gün sonraki çıkışlarda geçerli olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika! Yurt dışına çıkış harçları zamlandı
Takip Et

Yurt dışına çıkış harç tutarları 1 Ocak 2025'ten bu yana 710 lira olarak uygulanıyordu.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

MADDE 1- (1) 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 1.000 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihini takip eden onuncu günün sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, bu Kararın yayımı tarihinden önce geçerli tutar üzerinden yapılmış olan harç ödemeleri için fark ikmal edilmez.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ekonomi
Tarımda verimlilik artışı ve katma değer odaklı dönüşüm
Tarımda verimlilik artışı ve katma değer odaklı dönüşüm
Uzunlar
Uzunlar
Enflasyon, hadsizliği körüklüyor
Enflasyon, hadsizliği körüklüyor
ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi
ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi
THY'nin taşıdığı yolcu sayısı 8 ayda 60,7 milyona ulaştı
THY'nin taşıdığı yolcu sayısı 8 ayda 60,7 milyona ulaştı
Evlilik kredisinde yaşı genç olanlara verilen miktarı artırıldı
Evlilik kredisinde yaşı genç olanlara verilen miktarı artırıldı