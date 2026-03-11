Emekli bayram ikramiyesi ve maaş ödemeleri için tarih belli oldu! İşte ödeme takvimi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından emekli bayram ikramiyeleri ve maaşları için ödeme takvimini paylaştı. İkramiye ve aylık ödemeleri 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart - 22 Mart tarihleri arasına denk geliyor. Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından ödeme takvimini paylaştı.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum."

İşte ödeme takvimi

Bakan Işıkhan, ödemelerin 14 Mart - 19 Mart tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Buna göre; 4 (A) SSK kapsamında olanlardan, ödeme günü

- 17-18-19-20 olanlar 14 Mart'ta

- 21-22-23 olanlar 15 Mart'ta

- 24-25-26 olanlar 16 Mart'ta aylık ve ikramiyelerini alacaklar.

4 (B) Bağ-Kur kapsamında olanlar ise;

- 25-26 olanlar 17 Mart'ta

- 27-28 olanlar 18 Mart'ta aylık ve ikramiyelerini alacaklar.

4 (C) Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise ikramiye ve aylıklarını 19 Mart'ta alacak.