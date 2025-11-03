Son Dakika...Kasım ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,55 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak hesaplandı.

Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre kasım ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 37,15 olarak hesaplandı.

Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

1 Temmuz 2024 itibarıyla uygulanan yüzde 25’lik artış sınırı kaldırıldı. Böylece kira artışları artık tamamen TÜFE ortalamasına endeksli hale geldi.

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Bu oran hem konut hem de işyeri kiraları için yasal üst sınır anlamına geliyor.