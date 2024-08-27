Son dönemin en gözde beldesi Urla, yatırımcının yüzünü güldürüyor

İzmir'in modernizm ve doğallığı bir arada sunan ilçesi Urla, modern yolları, merkezi lokasyonu, huzurlu doğası, tarihi dokusu ve keyifli mekanları ile yatırımcıların gözdesi haline geldi. Profesyonel sörfçülerin uğrak yeri olan Kekliktepe gibi alanlarda çeşitli spor alternatifleri sunan, festivaller ve önemli etkinliklere ev sahipliği yapan turizm cenneti Urla, turistlerin yanı sıra yatırımcıların da odağında. Farklı kültürlere ev sahipliği yapmasıyla dünya çapında turist çeken ve gastronomi açısından Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayan Urla, yatırım potansiyeliyle dikkat çekiyor. Son 2 yılda yatırımcısına sağladığı yüksek getiriyle geleneksel yatırım araçlarıyla rekabet eden Urla'da, özellikle konut yatırımları kazançlı birer kapı haline geldi. Hem şehirden doğaya kaçış hem de kazançlı yatırımın buluşma adresine dönüşen Urla, özellikle birçok merkezin de tam ortasında yer alıyor.

Enflasyona karşı güvenli liman; Urla

Gayrimenkul yatırımcıları tarafından enflasyona karşı korunaklı bir bölge olarak nitelendirilen Urla, Türkiye ekonomisine de katkı sağlıyor. En güvenli ve riski düşük yatırım aracı olarak bilinen konut ve arsa yatırımları, Urla'nın yükselen değeriyle birleştiğinde yatırımcılar için cazibesini artırıyor. Son 6 yılda ve son 2 yılda elde edilen veriler, yatırımcının neden Urla’yı tercih ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Yatırımcılar, enflasyona karşı kendilerini korurken, gelecekte yüksek getiri potansiyeli sunan bu güvenli yatırımda yer alıyor.

Urla 6 yılda 14 kat değer kazandı!

Verilere göre Urla'da konut yatırımı yapanlar son 6 yılda TL bazında 14 kat, son 2 yılda ise yüzde 184 kazanç elde etti. Son 1 yılda TL bazında yüzde 48,66 getiri sağladı. Döviz bazında da önemli kazançlar elde eden yatırımcılar, Urla'da euro bazında son 2 yılda yüzde 100'e yakın, dolar bazında ise yüzde 84'ü aşan bir değer artışı yaşadı. Urla, son 1 yılda yüzde 20'yi aşan döviz bazlı kar oranıyla geleneksel yatırım araçlarıyla ile rekabet eder hale geldi.

Arsa yatırımı da ciddi getiri sağladı

Konut yatırımın yanı sıra arsa yatırımcıları da son dönemde önemli kazançlar sağladı. Son 2 yılda arsa yatırımcıları TL bazında yüzde 197 kazanç elde ederken, 1 yılda elde edilen bu oran yüzde 50'ye yaklaştı. Urla'daki arsa yatırımcılarının yüzü döviz bazında bakıldığında da güldü. Yatırımcı Urla'daki arsa yatırımından 2 yılda Euro bazında yüzde 94,79, 1 yılda ise yüzde 20'yi aşan kazanç sağladı.

Ege Yapı Kekliktepe projesi, Urla’nın cazibesini artırıyor

Urla'nın cazibe merkezi halini gelmesinde, ilçede devam eden projelerin büyük katkısı bulunuyor. Bu projeler arasında yer alan Ege Yapı Kekliktepe projesi, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Müstakil bahçeli terasları, özel havuzlu villaları ile 73 seçkin ailenin yeni yaşam alanı olacak bu proje, yılın on iki ayı doğanın güzelliklerini barındıran Urla'da öne çıkan projeler arasında yer alıyor. Projenin yarısı şimdiden satılmış durumda ve teslimlerinin önümüzdeki yaz yapılması planlanıyor.