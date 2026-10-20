Son kamuoyu araştırması: Toplumun ana gündemi hayat pahalılığı ve fon krizi
ASAL Araştırma'nın Ekim 2026 döneminde gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem Araştırması sonuçlarına göre, toplumun temel gündem maddesi geçim sıkıntısı oldu. Katılımcıların %46,6’sı enflasyon, hayat pahalılığı ve ekonomiyi ülkenin en büyük meselesi olarak görürken, %16,5’lik kesim ise fon krizi yanıtını verdi. Adalet, eğitim ve istihdam gibi konular da vatandaşların öncelikli çözüm beklediği başlıklar arasında öne çıktı.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık, 28 ili kapsayan 'Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2026' kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Vatandaşlara yöneltilen 'Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' sorusuna verilen yanıtlar, ekonomik başlıkların ilk sırada yer aldığını gösterdi.
Fon krizi ve adaletsizlik üst sıralarda
Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %46,6’sı Ekonomi / Enflasyon / Hayat pahalılığı seçeneğini işaret ederek ilk sıraya yerleştirdi. Fon krizi de, %16,5'lik oranıyla listede ikinci sırada yer aldı. Adaletsizlik %9,2 oranıyla dikkat çekerken, eğitim %5,3 oranıyla hemen ardından geldi
Diğer başlıklar ve oranlar
Saha çalışmasında vatandaşların sunduğu diğer yanıtların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- İşsizlik: %4,9
- Emekli maaşları / Asgari ücret: %3,4
- Ahlaki değer kaybı: %2,8
- Yolsuzluk: %2,6
- Terör: %1,4
- Diğer: %3,5
- Fikrim yok / Cevap yok: %3,8
Saha çalışmasından elde edilen veriler, toplumun birincil gündem maddesinin ekonomik başlıklar olmaya devam ettiğini gösteriyor. Ekonomi, hayat pahalılığı ve fon krizinin toplamda en yüksek payı aldığı ankette; adalet, eğitim ve istihdam gibi konular da vatandaşların çözüm beklediği diğer temel başlıklar olarak öne çıkıyor.