Son kamuoyu araştırması: Toplumun ana gündemi hayat pahalılığı ve fon krizi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık, 28 ili kapsayan 'Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2026' kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Vatandaşlara yöneltilen 'Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' sorusuna verilen yanıtlar, ekonomik başlıkların ilk sırada yer aldığını gösterdi.

Fon krizi ve adaletsizlik üst sıralarda

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %46,6’sı Ekonomi / Enflasyon / Hayat pahalılığı seçeneğini işaret ederek ilk sıraya yerleştirdi. Fon krizi de, %16,5'lik oranıyla listede ikinci sırada yer aldı. Adaletsizlik %9,2 oranıyla dikkat çekerken, eğitim %5,3 oranıyla hemen ardından geldi

Diğer başlıklar ve oranlar

Saha çalışmasında vatandaşların sunduğu diğer yanıtların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

- İşsizlik: %4,9

- Emekli maaşları / Asgari ücret: %3,4

- Ahlaki değer kaybı: %2,8

- Yolsuzluk: %2,6

- Terör: %1,4

- Diğer: %3,5

- Fikrim yok / Cevap yok: %3,8

Saha çalışmasından elde edilen veriler, toplumun birincil gündem maddesinin ekonomik başlıklar olmaya devam ettiğini gösteriyor. Ekonomi, hayat pahalılığı ve fon krizinin toplamda en yüksek payı aldığı ankette; adalet, eğitim ve istihdam gibi konular da vatandaşların çözüm beklediği diğer temel başlıklar olarak öne çıkıyor.