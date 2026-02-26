ESRA ÖZARFAT

Küresel talep daralması, finansman baskısı ve artan jeopolitik risklere rağmen Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2025 yılında 43,3 milyar dolarlık ihracata imza atarak Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci birliği olma konumunu sürdürdü. Türkiye genel ihracatından yüzde 18,2 pay alan birlik, zorlu küresel konjonktürde üretim ve ihracat kararlılığını korudu.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, 2025’in yalnızca rakamsal başarılarla değil, küresel dönüşümün ortasında kurulan dengeyle anlam kazandığını belirterek, “Bu tabloyu sadece ‘rekor’ olarak okumak eksik olur. 2025 bizim için kolay kazanılmış bir yıl değildi. Aksine, son yılların en zorlu denge oyunlarından birini oynadık” diye konuştu.

Otomotivin 2026 hedefi 43 milyar dolar

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisi, 2025’te ihracatını yüzde 11,6 artırarak 41,5 milyar dolara taşıdı. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne otomotiv ihracatı 30,1 milyar doları aşarak toplam ihracatın yüzde 72,5’ini oluşturdu. Tedarik sanayisi ise 15,8 milyar dolarlık ihracatla sektör toplamının yaklaşık yüzde 38’ini oluşturarak Türkiye'nin mühendislik ve tasarım gücünü ortaya koydu. OİB’in 2026 hedefi ise 43 milyar dolar olarak açıklandı.

Tekstilde maliyet baskısı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), 2025’i 1 milyar 222 milyon dolarlık ihracatla tamamladı. Ancak yüksek enflasyon, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artış ile kur baskısı sektörün kârlılığını zayıflattı. Avrupa pazarında Asyalı ve Mısırlı üreticilerle artan rekabet, fiyat tutturmayı zorlaştırdı.

Diğer birliklerden Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) 2025'te 847 milyon dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ise 290 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Özellikle meyve sebze mamullerinde ABD ve Avrupa pazarlarında büyüme kaydedilse de hammadde maliyetleri temel sorun olmaya devam etti.