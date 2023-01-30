Sony, Türkiye’den çıkacağı iddialarını yalanladı

Sony, Türkiye’den çıktıklarına dair iddiaları yalanladı. Şirketten edinilen bilgiye göre, kısmi bir optimizasyon kararı alındığı, şirketin Türkiye’den tamamen çıkma yönünde aldığı bir karar bulunmadığı bildirildi.

Optimizasyonla ilgili ilerleyen günlerde detaylı açıklama yapılacağını belirten Sony yetkilisi “Duyulan bilgilendirme haberi gerçeği yansıtmıyor. Sony Türkiye’deki ofisini kapatmadı, ülkedeki operasyonlarını sonlandırmadı. Yalnızca televizyon ve ses sistemlerindeki faaliyetlerimiz optimize edildi” açıklamasını yaptı.

Sony yetkilisi, televizyon ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerin sunulmaya devam edileceği bilgisini verdi.