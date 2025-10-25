Sosyal destek artıyor ama yoksulluk azalmıyor: Çocuk destek sayısı katlanıyor

Son yıllarda yükselen enflasyonla Türkiye’de yoksulluğun arttığı verilere yansıyor.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberinde derlediği resmi verilere göre, Türkiye’de 20 milyondan fazla vatandaşın sosyal yardımlarla geçinebildiği görülüyor. Yoksulluktaki artış en çok çocukları etkiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, Ocak 2025 itibarıyla Türkiye’de 171 bin 895 çocuğun bakılamadığı için ailesinin yanından alınma riski bulunuyor.

Tahminler, sayının artacağını gösteriyor

Bakanlığı’nın projeksiyonlarında, yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisinin artarak devam edeceği öngörülürken, ebeveynlerince en temel ihtiyaçları karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısının 2025 yılının sonunda 195 bine ulaşacağını tahmin ediyor.

Bakanlığın 2026, 2027 ve 2028 yıllarına yönelik öngörülerine göre, bakılamadığı için ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısının 2028 yılının sonunda 200 bine dayanacağı belirtiliyor.

Aile Bakanlığı’nın, “Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile ailesi yanında desteklenen çocuk sayısı” adı altında paylaştığı veriler, 2025-2028 döneminde yıllara göre şöyle sıralanıyor:

2025: 195 bin

2026: 195 bin

2027: 196 bin

2028: 197 bin

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) nedir?

SED Projesi kapsamına, “Ailesinin yanında ihtiyaçları karşılanamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken çocuklar” alınıyor. Proje ile bakanlık, çocuklarının yanlarından alınma riski bulunan aileleri, “Kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla” geçici süreyle ekonomik ve psiko-sosyal destek veriyor.