Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: İkramiye değil, maaş zammı gerekli

Artan kurbanlık fiyatları, enflasyon karşısında eriyen maaşlar ve temel ihtiyaçlara gelen zamlar… Emekliler Kurban Bayramı öncesi bir nebze nefes alabilmek için ikramiye artışı beklentisine girmişti.

Karar'ın haberine göre, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan gelen son açıklama, bu umutlara büyük bir darbe vurdu. “İkramiye konuşmak artık zaman kaybı” diyen Erdursun, hükümetin bayram ikramiyesini 4 bin TL olarak belirlediğini ve herhangi bir artışın beklenmemesi gerektiğini duyurdu.

Hükümet, Kurban Bayramı ikramiyesini 4 bin TL olarak belirledi

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli, 2024 yılı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Hükümet, haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini duyurduğu Kurban Bayramı ikramiyesini 4 bin TL olarak belirledi. Ancak açıklanan bu rakam, emeklilerin beklentilerinin çok altında kaldı.

Kulislerde ne konuşuluyor?

Ankara kulislerinde ikramiyenin 8 bin TL’ye çıkarılabileceği konuşulurken, bazı kaynaklar da sembolik bir artışın gündemde olduğunu öne sürüyordu. Ancak Özgür Erdursun, bu söylentilere kapıları kapattı. Mevcut ekonomik tabloyu ve bütçe kısıtlarını gerekçe göstererek, 500 TL’lik sembolik bir artışın dahi yapılmayacağını dile getirdi.

Bayram ikramiyesinin en az 16 bin TL olması gerekiyor

Erdursun, mevcut enflasyon oranlarına göre bayram ikramiyesinin en az 16 bin TL olması gerektiğini belirtti. Ancak bu seviyelerin hükümet tarafından dikkate alınmadığını söyledi. "İkramiye konuşmak artık zaman kaybı" sözleriyle tartışmaları sonlandıran Erdursun, geçim sıkıntısı çeken emeklilerin kalıcı maaş artışlarına odaklanması gerektiğini savundu.

"Geçici çözümlerle emeklilerin yaşadığı ekonomik darboğaz aşılamaz"

Sistemin umut tacirliğine dönüştüğünü vurgulayan Erdursun, geçici çözümlerle emeklilerin yaşadığı ekonomik darboğazın aşılamayacağını belirtti. Emekli ikramiyesi gibi sembolik ödemeler yerine, geçim sağlayacak gerçek maaş düzenlemelerinin yapılmasının şart olduğunu dile getirdi.