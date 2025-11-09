Sosyal konut projesi TOKİ başvuru (500 bin konut) başladı mı? 500 bin konut nasıl başvuru yapılır? TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci başlıyor. Kirada oturan ya da güvenli dairelere geçmek isteyenler heyecanla projeye başvuruyor. Başvuruların milyonları geçmesi beklenirken detaylar araştırılıyor.

SOSYAL KONUT PROJESİ TOKİ BAŞVURU (500 BİN KONUT) BAŞLADI MI?

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlar için denenen ve büyük ilgi gören konut kampanyalarının yeni adımı olan 500 bin sosyal konut projesi, resmî kaynaklarca paylaşılan bilgilere göre artık takvime bağlandı. Projenin başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

E-Devlet sistemi üzerinden de başvurular alınacak; belirtilen tarihten sonra (18 Aralık itibarıyla) e-Devlet aracılığıyla başvuru süreci kapatılacak.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte, hakkı olan pek çok vatandaş için ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşmüş olacak. Proje, ülke genelinde 81 ilde uygulanacak şekilde planlandı ve özellikle dar gelirli ailelerin, gençlerin, emeklilerin, engelli vatandaşların, şehit ve gazi yakınlarının öncelikli konut sahibi olması hedefleniyor.

Örneğin genç başvurular için yüzde 20, üç ve üzeri çocuklu aileler için yüzde 10, emekliler için ayrı kontenjan gibi özel tahsisler bulunuyor.

Başvurular için gerekli şartlar da belli olmaya başladı. Vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvurulan ilde en az bir yıl ikamet etmiş olması veya o ilin nüfusuna kayıtlı olması, kendisi, eşi ve velayeti altındakiler üzerine kayıtlı konutunun bulunmaması gibi kriterler uygulanıyor.

Ayrıca hane halkı gelir sınırı da getirildi: İstanbul için yıllık hane geliri 145 bin TL’yi, diğer iller içinse yaklaşık 127 bin TL’yi aşmamalı.

Ödeme ve teslim takvimine dair de bilgiler açıklandı. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra hak sahibi belirleme kurası 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

İnşaat ve ihale süreci ise 2025 Kasım ayında başlayacak. Teslimatlar ise 2027 Mart ayından itibaren gerçekleşmeye başlaması planlanıyor.

Ödeme planı açısından, kampanyanın önceki benzerlerinin ışığında yüzde 10 peşinat, 240 aya kadar vadeli taksitlendirme öngörülüyor; aylık taksitler İstanbul dışı illerde 6 750 TL’den başlaması bekleniyor.

500 BİN KONUT NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında hayata geçirilecek olan 500 bin sosyal konut için başvurular başladı. Dar gelirli ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için büyük fırsat sunan bu projeye başvurmak oldukça basit iki yolla ilerliyor.

Başvuru Yöntemleri: İki Farklı Kolaylık

Vatandaşlar, tercih ettikleri yönteme göre başvurularını kolaylıkla tamamlayabilirler:

e-Devlet Üzerinden (Online Başvuru):

T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet Kapısı'na (turkiye.gov.tr) giriş yapın.

Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" veya "Konut / İşyeri Başvuru" yazarak ilgili hizmete ulaşın.

Projenin bulunduğu ili ve ilçeyi seçerek başvuru formunu doldurun ve gerekli taahhütleri onaylayın.

Sistem tarafından size verilen IBAN numarasına 5.000 TL'lik başvuru bedelini EFT/Havale veya ATM yoluyla yatırın. E-Devlet başvurularının genellikle banka şube başvurularından bir gün önce sona erdiğine dikkat edin.

Banka Şubeleri Üzerinden (Yüz Yüze Başvuru):

Projenin bulunduğu ildeki yetkili Ziraat Bankası, Halkbank veya Emlak Katılım Bankası şubelerine gidin.

Yanınızda T.C. Kimlik Belgeniz bulunmalıdır.

Bankada "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayarak başvurunuzu resmileştirin.

Yine aynı şekilde, 5.000 TL başvuru bedelini banka aracılığıyla ödeyerek süreci tamamlayın. Şehit aileleri ve gaziler için başvuru bedeli alınmamaktadır.