Sosyal koruma harcamalarında büyük artış: En fazla destek emeklilere ve yaşlılara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Sosyal Koruma İstatistikleri, 2023" verilerini yayımladı.

Buna göre, sosyal koruma harcaması 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 108,6 artarak 2 trilyon 693 milyar 497 milyon liraya yükseldi. Bu harcamanın yüzde 98,2'sini 2 trilyon 645 milyar 267 milyon lira ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 1 trilyon 175 milyar 190 milyon lira ile emekli ve yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 809 milyar 343 milyon lira ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları takip etti.

Sosyal koruma harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2023'te yüzde 10,1 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Risk ve ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli ile yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 4,4 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3 ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1 ile dul ve yetim harcamaları izledi.

Yardımların yüzde 13,3'ü şartlı verildi

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 13,3'ü şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 51,2 ile aile ve çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 17,7 ile engelli ve malul yardımları ve yüzde 13,4 ile hastalık ve sağlık bakımı yardımları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 63'ü nakdi olarak verildi. Nakdi yardımlarda en büyük payın yüzde 70,1 ile emekli ve yaşlılara yapılan yardımlardan oluştuğu görüldü. Bunu yüzde 15,4 ile dul ve yetim yardımları, yüzde 5,4 ile aile ve çocuk yardımları takip etti.

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 39,6'sının devlet katkıları, yüzde 29,7'sinin işveren sosyal katkıları ve yüzde 23,9'unun koruma kapsamındaki bireylerce yapılan sosyal katkılardan oluştuğu tespit edildi.

Sosyal koruma kapsamında 16 milyon 893 bin kişi maaş aldı

Sosyal koruma kapsamında emekli-yaşlı, dul-yetim ve engelli-malul maaşı alan kişi sayısı 2022'de 14 milyon 851 bin iken, yüzde 13,8 artarak 2023'te 16 milyon 893 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2022'de 15 milyon 630 bin iken, 2023'te 17 milyon 719 bine ulaştı.