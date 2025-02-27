Sosyal medya içerik üreticilerine KDV istisnası genişletildi

Sosyal medya üzerinden içerik paylaşanlar ile mobil uygulama geliştiricilerine sağlanan KDV istisnasının kapsamı genişletildi. Yeni düzenleme internet üzerinden kurs, eğitim ve ürün tanıtımı gibi hizmetler sunarak gelir elde edenleri de kapsayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın KDV Genel Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1 Ocak 2022’den itibaren sosyal medya platformlarında metin, görüntü, ses ve video gibi içerikler üreten bireyler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiren kişilere sağlanan KDV istisnası, 1 Ocak 2024’ten itibaren yeni alanlara da yayılacak.

Bundan böyle, internet ve dijital platformlar üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme ile ürün tanıtımı gibi hizmetler sunarak kazanç sağlayan bireyler de KDV muafiyetinden yararlanabilecek.

Yeni düzenlemenin, dijital içerik üreticileri ve çevrim içi hizmet sağlayıcıları için vergi yükünü hafifletmesi ve sektördeki faaliyetleri teşvik etmesi bekleniyor.