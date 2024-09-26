Sosyal medya ve internet içerik üreticilerine vergi istisnasında düzenleme

Dijital içerik üreticilerine yönelik vergi istisnasında düzenleme yapıldı. Buna göre, sosyal medya başta olmak üzere diğer internet platformlarında içerik üretimi, elektronik ortamlarda sunulan hizmetler ve mobil uygulama geliştiriciliğine yönelik gelir vergisi istisnasında kapsamlı düzenleme yapıldı.

Ürün tanıtımı, kurs ve eğitimler vergi istisnası kapsamında

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Resmi Gazete'de yer alan gelir vergisi genel tebliğinde değişiklikler öngören tebliğine göre, bu kapsamdaki gelir vergisi istisnasına, elektronik ortamlarda verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar da dahil edildi.

Metin, görüntü, ses, video üretenler de dahil edildi

Yapılan düzenlemeye göre, sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 1 Ocak 2022 tarihinden, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren istisna kapsamında yer alacak.