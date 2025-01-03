Sosyal yardım alanların sayısı iki kat arttı! Bakan Göktaş 'yoksulluk artıyor' eleştirisine yanıt verdi

Son yıllarda düzenli olarak sosyal yardım alan hane sayısındaki artış Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine ikiye katlanmıştı. Veriler ‘yoksulluk artıyor’ eleştirilerinin hedefi olmuştu.

Bakan Göktaş’tan ‘yoksulluk’ açıklaması geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’de son yıllarda sosyal yardım alan hane sayısının artış göstermesi ve buna paralel medyada yer bulan “Yoksulluk artıyor” eleştirilerine cevap verdi.

"Kamu hizmeti olarak sunuluyor"

TBMM'ye verilen verilen sosyal desteklerle ilgili soru önergesini cevaplayan Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 82’sinin dezavantajlı gruplar olduğunu söyledi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, eleştirilere yanıt veren Bakan Göktaş, “Tematik ve kapsayıcı sosyal yardım programları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız sosyal yardım şemsiyesi altında desteklenmekte. Bu durum, sosyal yardımların arttığı yönünde olumsuz bir şekilde belirtilmemeli ve değerlendirilmemeli. Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 82’si yaşlılık, engellilik vb. dezavantajlar nedeniyle çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımızdan oluşmakta. Sosyal yardım programları objektif kriterler çerçevesinde, sosyal devlet ilkesi gereği ‘kamu hizmeti’ olarak sunuluyor” dedi.

Sosyal yardım alanların sayısı eleştirilerin hedefi oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, düzenli olarak sosyal yardım alan hane sayısı 2013 yılında 2 milyon 266 bin 500 olurken, 2023 yılında bu sayı yüzde 96 artışla neredeyse ikiye katlayarak 4 milyon 444 bin 73 haneye ulaşmış, 2024 Eylül ayı itibarıyla ise yaklaşık 700 bin hane azalarak 3,7 milyon haneye gerilemişti. Buna rağmen sayının yüksek olması çok eleştiri almıştı.