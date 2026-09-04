SOVA, Farmarack markasıyla küresel büyüme için 5 fazdan oluşan yatırımın startını verdi

ERHAN BEDİR / BURSA

Şirket, beş fazdan oluşan üretim yatırımının ilk aşamasını hayata geçirirken, makine entegrasyonlarını içeren yaklaşık 500 bin dolarlık ikinci faz yatırımını ise 2027’nin ilk aylarında tamamlamayı hedefliyor. SOVA Mağaza Donanımları Kurucu Ortağı Oğuz Vardar, yatırımın temel amacının şirketi tasarım ve proje geliştiren bir yapıdan kendi ürünlerini geliştiren ve üreten bir sanayi şirketine dönüştürmek olduğunu söyledi. Vardar, kuruluşlarından bu yana elde ettikleri kazancı şirketin büyümesine yönlendirdiklerini belirterek, “SOVA markasının sektörde bilinirliğinin artması ve geliştirdiğimiz ürünlerin pazarda karşılık bulmasıyla birlikte üretimi de bünyemize alma kararı verdik” dedi.

“Şirketin büyüme stratejisi kendi markasına üretim”

SOVA, Minareliçavuş’ta 1.650 metrekare kapalı alanda otomasyon ağırlıklı yeni bir üretim hattıyla sektörde sıra dışı projelere imza atmaya başladı. Yeni tesisin yalnızca kapasite artışı sağlamayacağını belirten Vardar, üretim altyapısının aynı zamanda yeni ürünlerin geliştirilebileceği deneysel bir alan olarak kullanılacağını ifade etti. “Ürün ve inovasyon çalışmalarımız ilerledikçe ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek alt yüklenici sayısı azalmaya başladı. Bu nedenle üretimi kendi bünyemize alma kararı stratejik bir noktaya ulaştı. Yeni tesis, kalite standardizasyonunun yanı sıra yeni ürünler geliştirebileceğimiz bir alan olacak” diyen Vardar, üretim yatırımlarının şirketin büyüme stratejisinde önemli bir eşik olduğunu vurguladı. Beş fazlı yatırım planında ilk aşama üretim altyapısının kurulması, ikinci aşama ise verimlilik ve teknolojik makine entegrasyonlarını kapsıyor. Ancak yüksek faiz oranları ve döviz kuru kaynaklı maliyet artışları ikinci fazın zamanlamasını değiştirdi.

“Yüksek faiz yatırımı yavaşlattı”

SOVA yönetimi, Türkiye’deki yüksek finansman maliyetlerinin yatırım kararlarını zorlaştırdığına dikkat çekiyor. Özellikle yurt dışındaki rakiplerin daha düşük maliyetli finansmana erişebilmesinin rekabet açısından önemli bir avantaj oluşturduğunu belirten şirket, TL bazında yükselen üretim maliyetlerinin ihracat pazarlarında fiyat rekabetini de zorlaştırdığını ifade ediyor. Bu nedenle yaklaşık 500 bin dolarlık ikinci faz yatırımını 2027’nin ilk aylarına bırakan SOVA, sermaye yoğun kapasite artışını zamana yayarken, katma değeri yüksek ürünlerle ihracat gelirlerini artırmaya odaklanıyor. Şirketin üçüncü, dördüncü ve beşinci faz yatırımları ise üretim alanının genişletilmesi ve yeni tesis yatırımlarıyla uzun vadede hayata geçirilecek.

SOVA’nın bu süreçte öne çıkardığı en önemli büyüme alanlarından biri medikal sektör için geliştirdiği Farmarack markası oldu. Eczane, klinik ve hastanelere yönelik modüler depolama ve çekmece sistemleri geliştiren marka, SOVA’nın ihracat ve markalaşma stratejisinde giderek daha önemli bir konuma geliyor. Farmarack’ın uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bir ürün altyapısına sahip olduğunu belirten Vardar, markanın kısa sürede farklı coğrafyalardan talep almaya başladığını söyledi. Markanın önemli uluslararası referanslarından biri Türkmenistan oldu. Türkmenistan’da inşa edilen 500 yatak kapasiteli bir onkoloji hastanesi projesinde Alman rakiplerle rekabet eden Farmarack, 110 modüllü klinik ünitenin teslimatını gerçekleştirdi.

“Romanya’da ilk bayilik anlaşması”

Romanya’da da bayilik sürecini başlatan şirket, önümüzdeki dönemde farklı ülkelerde distribütörlük ve bayilik ağını genişletmeyi hedefliyor. Suudi Arabistan ise markanın önündeki en önemli büyüme pazarlarından biri olarak öne çıkıyor. Büyük bir drugstore zinciriyle görüşmelerin anlaşma aşamasına geldiğini belirten Vardar, anlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde zincirin mağazalarındaki çekmece sistemlerinin Farmarack markasıyla kullanılacağını söyledi.

“Hedef dünya ilk 5”

SOVA’nın ihracat stratejisinin merkezinde yalnızca ürün satmak değil, kendi markasıyla küresel pazarlarda kalıcı olmak bulunuyor. Vardar, SOVA ve Farmarack markalarıyla sektörlerinde dünya çapında tanınan bir oyuncu olmayı hedeflediklerini belirterek, “SOVA ve Farmarack markalarımızla sektörümüzde dünyada ilk 5 firma arasında olma hedefimiz var. Bunun için doğru, tecrübeli, yeniliğe açık ve esnek bir yapımız var” dedi. Bursa’da çok sayıda metal üreticisinin fason üretime odaklandığını ifade eden Vardar, SOVA’nın farkının kendi markaları için üretim yapmak olduğunu söyledi. Vardar, markalaşma stratejisinin şirketin ihracat hedeflerinin temelini oluşturduğunu kaydetti.

Farmarack’ın büyüme planı ihracatla sınırlı değil. Bursa Eczacı Odası ile yapılan protokol kapsamında bölgedeki eczaneler için tedarikçi listesine giren marka, benzer anlaşmaları farklı illere yaymayı planlıyor. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) katalog süreçleri ile Yerli Malı Belgesi prosedürlerinin de tamamlanma aşamasında olduğu belirtiliyor. Bu süreçlerin tamamlanmasıyla Farmarack’ın kamu sağlık kuruluşlarına yönelik pazar erişiminin artırılması hedefleniyor.

Vardar, ürün geliştirme sürecinde mühendislik çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, “Ürünü tasarlarken dünya pazarında rekabet edebilecek bir yapı oluşturduk. Soft-close mekanizması ve çekmecelerin sessiz çalışmasını sağlayan mühendislik çözümleri ürünümüzü farklılaştıran özellikler arasında” dedi.