Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2025 öğretmen atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kasım ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atamaları adına dört gözle beklenen kılavuzu yayımladı. Atama aşaması bu ay içinde bitecek olup, başvuru yapmak isteyen öğretmen adayları tarihleri ve şartları sorguluyor. Kılavuz kapsamında, başvurular Kasım ayı içerisinde alınacak ve sonuçlar yine aynı ay içinde duyurulacak. 2025 Kasım öğretmen ataması için geri sayım başlarken, “Sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? Başvurular hangi tarihler arasında yapılacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte MEB sözleşmeli öğretmen atama sürecine dair güncel bilgiler...

Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen başvuruları 17 Kasım 2025 Pazartesi başlayacak, 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 16.00'da sona erecek. Sözleşmeli öğretmen başvuruları e Devlet üzerinden alınacak.

2025 öğretmen atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü'nde açıklanacak.

7315 Sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlanacak.