Sözleşmeli personele emeklilik için prim telafisi hakkı geliyor

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Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışma hakkına ilişkin yeni düzenlemeyle, sözleşmeli personele eksik prim günlerini tamamlama imkanı getirilmesi planlanıyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde çalışanlar, yarı zamanlı çalıştıkları dönemde oluşan prim eksiklerini daha sonra ödeme yoluyla tamamlayabilecek. Böylece emeklilik hesabındaki eksik günlerin telafi edilmesi hedefleniyor.

NTV'den Sibel Can'ın haberine göre, ilgili konu Nüfus Politikaları Kurulu'nun gündemine geldi. İlgili bakanlıklar prensipte anlaştı. Düzenlemenin tamamlandıktan sonra kanun teklifine dönüştürülerek Meclis'e sunulması bekleniyor.

Eksik primler borçlanılabilecek

Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel bulunuyor. Yarı zamanlı çalışmaya başvuran mevcut çalışan sayısı ise 22 bin civarında.

Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personelin yarım çalıştığı aylara ait eksik çalışılan süreleri borçlanma hakkı doğacak.

Yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan ebeveynin aldığı maaş yarıya düşüyor. Dolayısıyla prim miktarında da düşüş oluyor. Yeni düzenlemeyle prim kaybının telafisinin sağlanması amaçlanıyor.