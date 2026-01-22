Sözleşmeli personele 'yarı zamanlı çalışma' hakkı

Doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personele de uygulanmasına karar verildi.



Cumhurbaşkanlığı kararıyla sözleşmeli personel esasları değiştirildi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sözleşmeli personel istihdamında uygulanacak yöntemlere yönelik yeni hükümler belirlendi.

Karar kapsamında Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu, ilgili mevzuatın kurumsal uygulama alanına dahil edildi. Buna göre, Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımlarında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak. İlan edilen pozisyon sayısının üç katına kadar aday, giriş sınavına çağrılabilecek. Personel alımları, Başkanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda yapılacak sözlü ya da sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.

Yarı zamanlı çalışma hakkı sözleşmeli personele de uygulanacak

Düzenleme ile Devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde sözleşmeli personele de kıyasen uygulanacağı hükme bağlandı.

Yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımında, hizmetin gereği, pozisyon unvanı veya kurumlar bazında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda bu haktan yararlanamayacak personel grupları Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.