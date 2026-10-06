S&P 500 Ağustos ayından beri ilk rekorunu kırdı

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Endeks, üst üste dördüncü yükselişine ve yaklaşık iki aydır en uzun kazanç serisine hazırlanıyor. Nasdaq 100, yerel saatle 09:33'te yüzde 0,5 değer kazandı.

Güçlü şirket kazançları, yapay zeka sektörüne yönelik heves ve şu ana kadar ciddi yavaşlamayı savuşturan ABD ekonomisi, bu yıl S&P 500’ün yaklaşık yüzde 14 değer kazanmasını sağladı. Yükseliş, artan tüketici maliyetlerine ilişkin endişeleri hafifletmeye yardımcı olan düşük petrol fiyatlarından da ilave destek alıyor.

22V Research direktörü Kevin Brocks, “Önümüzdeki birkaç hafta içinde kazanç raporlarından ve Anthropic’in halka arz başvurusu aracılığıyla yapay zeka yatırım getirisiyle (ROI) ilgili alacağımız ilave bilgiler olumlu olduğu sürece, endeks için risk çok az. Son makro veriler, resesyon riskinin çok düşük olduğunu ve Fed’in bu noktadan itibaren para politikasını sıkılaştırma ihtiyacının büyük bir risk oluşturmadığını gösteriyor” dedi.

Nasdaq 100 vadeli işlemlerindeki pozisyonlar da iyileşti. Citigroup stratejistleri, yeni risk alma akımlarının piyasaya girmesiyle birlikte, teknoloji ağırlıklı endeksin büyük piyasalar arasında haftalık bazda en güçlü pozisyon iyileşmesini kaydettiğini belirtti.

ABD hisse senetlerinin diğer kesimlerinde ise tablo daha karışık. David Chew liderliğindeki stratejistler, yatırımcıların Russell 2000 vadeli işlemlerinde kısa pozisyonlarını artırmaya devam ederek küçük sermayeli şirketlere karşı giderek daha karamsar bir tutum sergilediklerini belirtti.

CFTC verilerinin analizine göre, son altı hafta içinde piyasa yapıcı olmayan yatırımcılar yaklaşık 70 milyar dolarlık S&P 500 vadeli işlem sözleşmesi sattı. Bu yaklaşık 15 yıldır görülen en büyük pozisyon tasfiyelerinden birini oluşturuyor.