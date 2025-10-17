  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. S&P, Fransa'nın kredi notunu düşürdü
Takip Et

S&P, Fransa'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP), Fransa’nın kredi notunu AA-/A-1+’dan A+/A-1’e düşürerek görünümü “durağan” olarak belirledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
S&P, Fransa'nın kredi notunu düşürdü
Takip Et

S&P, Fransa'nın kredi notunu bütçe konsolidasyonundaki yükselen riskler gerekçesiyle AA-/A-1+'dan A+/A-1 seviyesine düşürdü. Derecelendirme kuruluşu görünümü "durağan" olarak açıkladı.

S&P, Fransa'nın brüt genel devlet borcunun 2028 yılında GSYH'nin yüzde 121'ine ulaşmasını bekliyor. Kuruluş, 2026 taslak bütçesinin parlamentoya sunulmasına rağmen hükümet maliyesindeki belirsizliğin yüksek düzeyde kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Derecelendirme kuruluşu, politika belirsizliğinin yatırım faaliyetleri, özel tüketim ve ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki yaratarak Fransa ekonomisini etkilemesini bekliyor.

S&P, önemli ek bütçe açığını azaltıcı önlemlerin olmaması durumunda Fransa'nın bütçe konsolidasyonunun daha önce beklenenden daha yavaş olabileceğini ifade etti. Kuruluş, önümüzdeki üç yıl boyunca Fransa'da bütçe açıklarının yüksek seviyelerde kalmasını öngörüyor.

Ekonomi
S&P, Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yapmadı
S&P, Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yapmadı
Trump'tan Çin açıklaması: İyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum
İyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum
Jefferies/Handler: First Brands tarafından dolandırıldık
Jefferies/Handler: First Brands tarafından dolandırıldık
Koç Holding’ten 600 milyon dolarlık kredi hamlesi
Koç Holding’ten 600 milyon dolarlık kredi hamlesi
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Çiftçilere destek ödemesi hesaplara yatırılacak
Çiftçilere destek ödemesi hesaplara yatırılacak