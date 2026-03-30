S&P gelişmekte olan ülkeleri uyardı! Not indirimleri kapıda mı?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Orta Doğu'daki savaşın gelişmekte olan piyasalarda son yıllarda gözlemlenen kredi notu artış sürecini sona erdirebileceği ve yeni bir not indirimi döngüsünü tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

S&P Global Ratings Direktörü Ravi Bhatia’nın uyarısına göre, İran çatışmasının uzaması dengeyi indirimler yönüne çevirebilir.

Enerji ithalatçısı ülkeler olan Hindistan, Türkiye ve Kenya yükselen petrol fiyatları nedeniyle maliyet baskısı altında kalırken, ihracatçı ülkeler de küresel fiyat artışlarının büyümeyi yavaşlatması, enflasyonu körüklemesi ve turizmi zayıflatması nedeniyle olumsuz etkileniyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamaları sonrası petrol fiyatları hızla yükselerek Brent türü ham petrolü 115 dolar seviyesine taşıdı.

Geçtiğimiz üç yılda birçok gelişen piyasa bilançolarını onardı, mali reformlar uyguladı ve pandemi sonrası piyasa erişimini yeniden kazandı. 2024 ve 2025’te azalan temerrütler net artırım döngüsü sağladı. Ekim 2022 ile Şubat 2026 arasında gelişen piyasa devlet dolar tahvilleri yüzde 52 getirdi. Üç yıllık düşen temerrütler Afrika ülkelerini sıkıntıdan kurtardı; Lübnan ve Ukrayna gibi daha önce sıkıntılı borçlularda yükselişleri körükledi.

Momentum tersine döndü

Ancak son dört haftada momentum tersine döndü. Bloomberg’in gelişen piyasa devlet dolar tahvili endeksi mart ayında yüzde 66 baz puanlık ortalama getiri artışıyla Eylül 2022’den bu yana en büyük aylık kaybına doğru ilerliyor. JPMorgan Chase & Co. göstergesi risk spreadlerinin 21 baz puan genişlediğini gösteriyor.

Bhatia’ya göre, petrol fiyatları ihracatçıların gelirlerini artırırken ithalatçıları zorluyor; ancak enflasyon şoku ve sıkılaşan finansman koşulları tüm ülkeleri olumsuz etkileyecek. “2025’te enflasyon düşüyor ve kredi koşulları gevşiyordu; Ortadoğu ve Afrika’da net artırım baskısı vardı. Ancak 2026’da yeni çatışma enflasyonist baskıları artıracak ve finansman zorlaşacak” dedi.