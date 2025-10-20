S&P Global Commodity Insights İstanbul’da ofis açıyor

Mehmet KAYA / ANKARA (EKONOMİ)

Şirketten verilen bilgide İstanbul ofisinin Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'daki varlığını genişletmesinin beklendiği kaydedildi.

Bağımsız sağlayıcı olduğuna işaret edilen S&P Global Commodity Insights açıklamasında, İstanbul ofisinin 1 Kasım 2025’te faaliyete başlayacağı belirtilerek, “Bu adımla, S&P Global Commodity Insights'ın halihazırda yaklaşık yirmi ofisinin bulunduğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya bölgelerindeki uzun süredir devam eden fiziksel varlığını daha da genişletecek” denildi.

İstanbul’un kıtaların arasında olması yanında Karadeniz ve Marmara Denizi, Hazar ve Ortadoğu Bölgeleri arasındaki konumuna dikkat çekerek, geri kazanılmış çelik, petrol yanında tahıl gibi çok sayıda emtia ticaretinin önemli bir noktası olduğuna vurgu yapıldı.

S&P Global Commodity Insights Eş Başkanı Dave Ernsberger, açıklama için yaptığı değerlendirmede, “S&P Global Commodity Insights, onlarca yıldır müşterilerimizin ve Türkiye'nin bilgi, veri ve analiz ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Küresel emtia akışlarındaki değişen trendler arasında, İstanbul'u Doğu ile Batı'nın buluştuğu doğal bir merkez olarak görüyoruz. Bu merkez, sadece Türkiye'de değil, Akdeniz, Orta Asya, Balkanlar ve Kafkasya pazarlarında da artan faaliyetlerimiz için önemli bir rol oynuyor” dedi.

Ernsberger, İstanbul ofisinin açılmasıyla müşterileriyle ilişkilerini derinleştirme yanında politika yapıcıları ve sektör liderleriyle daha fazla doğrudan iletişim kuracaklarını, bilgi ihtiyaçlarını daha etkin karşılayabileceklerini söyledi.

Açıklamada, S&P Global Commodity Insights'ın bir parçası olan Platts'ın Türkiye’deki enerji, kimya, çelik ve hurda pazarlarıyla ilgili önemli bir bilgi kaynağı olarak şeffaflık sağladığı vurgulanarak, Platts CFR Türkiye* Geri Dönüştürülmüş Çelik fiyat değerlendirmesi örnek gösterildi ve Türkiye’nin aldığı demir hurda için küresel sektör referans fiyatı haline geldiği vurgulandı. Açıklamada, “Dünyanın en büyük demir hurda ithalatçısı ve küresel çelik geri dönüşümü ve ham çelik üretiminde lider bir oyuncu olan Türkiye, önümüzdeki on yıl boyunca dayanıklılığını koruması beklenen uluslararası çelik ve ham madde ticaretinin merkezinde yer almaktadır.” ifadesine yer verildi.

S&P Global Commodity Insights’ın istihdam ve eğitim yatırımları yapmak istediği de açıklamada yer aldı.