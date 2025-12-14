S&P Global ile Google Cloud anlaşmaya vardı

S&P Global, Alphabet bünyesindeki Google Cloud ile uzun vadeli bir stratejik işbirliği anlaşmasına vardığını duyurdu. Şirket, bu ortaklık kapsamında veri yönetimi ve yapay zeka destekli uygulamalarda dijital dönüşüm sürecini derinleştirmeyi hedefliyor.

Açıklamaya göre S&P Global, sahip olduğu veri setlerini Google Cloud’un veri ve yapay zeka platformu BigQuery üzerinde bir araya getirerek veri dağıtım altyapısını güçlendirecek. Bu adımın, kurumun veri erişimini ve kullanımını daha ölçeklenebilir hale getirmesi amaçlanıyor.

Ortaklık çerçevesinde S&P Global’in “agentic” olarak tanımlanan yapay zeka tabanlı hizmetlerinin de Google’ın Gemini Enterprise platformu üzerinden genişletileceği bildirildi. Şirket, bu platform aracılığıyla iş akışlarının otomasyonunu artırmayı ve yapay zeka destekli çözümleri daha yaygın kullanmayı planlıyor.

New York merkezli veri kuruluşu, çalışan verimliliğini ve operasyonel etkinliği artırmak için Gemini Enterprise’ı mevcut iş süreçlerinde kullanmaya devam edeceğini de açıkladı.

Taraflar arasında imzalanan anlaşmanın finansal koşullarına ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.