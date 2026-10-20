S&P Global Türkiye direktörü faiz indirimi için tarih verdi

S&P Global Ratings CEE ve Türkiye Direktörü Kareen Vartapetov Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin enerji fiyatlarına karşı çok hassas olduğunu kaydeden Vartapetov “Makroekonomik görünümde Türkiye’nin pozisyonu nispeten beklediğimizden daha ılımlı bir noktada. Kilit unsurlardan biri enflasyon gidişi ve ikinci tur etkiler. İç talep de sıkı para politikasıyla daha zayıf” dedi. Vartapetov, daha hızlı dezenflasyon ve daha güçlü rezerv pozisyonunun Türkiye’nin kredi notu için olumlu olacağını belirtti.

TCMB beklentisini paylaşan Vartapetov bankanın zorlu bir durumla karşı karşıya olduğunu ve bu yıl bir indirim beklediklerini belirterek şunları söyledi:

“Dış koşullar son derece belirsiz. Gıda fiyatları çok volatil ve daha uzun süre yüksek kalacak gibi görünüyor. Ama iç talebin yavaşladığına dair güçlü sinyaller var. Beklentimiz yıl sonuna doğru bir indirim olması. TCMB dengeli bir yaklaşımı da tercih edebilir”

S&P Global Ratings son raporunda Türkiye'de hanehalkının liraya güveninin dirençli kalmaya devam ettiğini ve Orta Doğu'daki savaştan kaynaklanan enerji fiyat şokunun enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmasına rağmen ülke ekonomisinin şokun etkilerini atlatabileceğini bildirmişti.