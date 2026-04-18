S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

S&P Global Ratings, Türkiye’nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun ve kısa vadeli kredi notlarını BB-/B seviyesinde teyit ederken, görünümü “durağan” olarak korudu. Ulusal ölçek notları da trAA+/trA-1+ olarak teyit edildi.

S&P, 2026-2028 Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu ekonomik ve mali politikaların sürdürülmesini not teyidinin temel gerekçeleri arasında gösterdi.

Kuruluş, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji fiyat şokunun Türkiye’nin büyümesi, enflasyonu ve ödemeler dengesi üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Buna karşın, çatışmanın yatışacağı, enerji fiyatlarının gerileyeceği ve iç politika bileşiminin ihtiyatlı kalacağı varsayımı altında ekonomik etkilerin sınırlı kalacağı değerlendirildi. S&P, küresel enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasının bu varsayımlar açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Durağan görünümün, yetkililerin sıkı para politikası ve ücret belirleme politikalarını sürdürmesi ve döviz rezervlerinde ilave kayıplardan kaçınması halinde Türkiye ekonomisinin mevcut enerji fiyat şokunu atlatabileceği görüşünü yansıttığı kaydedildi. S&P, küresel enerji fiyatlarının kalıcı olarak yüksek seyretmesi ya da iç ekonomik politikalarda değişim yaşanması sonucu ödemeler dengesi, finansal istikrar veya kamu maliyesi üzerindeki baskıların artması halinde not indiriminin gündeme gelebileceğini bildirdi. Döviz rezervlerinde toparlanma sağlanması, enflasyonun tek haneye düşürülmesinde ilerleme kaydedilmesi ve Türk lirasına uzun vadeli güvenin yeniden tesis edilmesi halinde not artışının mümkün olabileceği ifade edildi.

Kuruluş, Türkiye’de yetkililerin 2026-2028 Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda ekonomik ve mali politikalar uygulayacağı görüşünü teyidin gerekçeleri arasında gösterdi. Bu hedefler arasında enflasyonun tek haneye indirilmesi ve bütçe açıklarının 2026-2028 döneminde ortalama GSYH’nin yaklaşık yüzde 3’ü civarında tutulması yer aldı. S&P ayrıca küresel enerji fiyatlarının yılın ikinci yarısında düşeceği ve 2027-2028 döneminde savaş öncesi ortalamalara döneceği varsayımını kullandığını belirtti.

Kuruluş, Orta Doğu’daki çatışma başlamadan önce de enflasyonu düşürme sürecinin yavaşladığını, bunun 2026 asgari ücret artışının hedef enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi, süregelen talep baskıları ile hizmet ve gıda enflasyonundan kaynaklandığını bildirdi. S&P, yüksek enflasyona rağmen Türkiye için 2026 büyüme tahminini yüzde 3,4 olarak açıkladı. Bu oran 2025 için yüzde 3,6 seviyesindeydi. Kuruluş, bu yıl büyümenin tarımdaki toparlanma, daha yüksek altın fiyatlarının hanehalkı serveti üzerindeki olumlu etkisi ve kredi artışlarıyla destekleneceğini belirtti. Bununla birlikte 2026 yılı ortalama enflasyon tahmini önceki yüzde 23,4 seviyesinden yüzde 29,3’e yükseltildi.

Kuruluş, daha uzun süren ve beklenenden daha şiddetli bir Orta Doğu çatışmasının makroekonomik projeksiyonlar için önemli risk olduğunu vurguladı. Temel senaryoda enerji fiyatlarının önümüzdeki aylarda düşmeye başlayacağı ve çatışmanın yatışmasıyla finansal koşulların gelişen piyasalar için görece destekleyici kalacağı varsayıldı. Ancak bu iki varsayımın da yüksek belirsizlik taşıdığı kaydedildi.

Cari açığın, daha yüksek enerji ithalatı ve daha düşük turizm gelirleri nedeniyle 2025’teki yüzde 1,9 seviyesinden 2026’da GSYH’nin yüzde 3,1’ine, yaklaşık 50 milyar dolara yükseleceği öngörüldü. Şubat 2026 itibarıyla kalan vadeye göre kısa vadeli dış borcun mevduatlar ve ticaret finansmanı dahil 226 milyar dolar olduğu belirtildi.

Genel yönetim bütçe açığının 2025’te tahmini yüzde 2,9’dan 2026’da yüzde 3,5’e çıkacağı, ancak genel yönetim borcunun GSYH’nin yüzde 30’unun altında kalacağı ifade edildi. Akaryakıtta yapılan ÖTV indirimlerinin, petrol fiyatının yılın geri kalanında ortalama 100 dolar seviyesinde kalması halinde kamuya GSYH’nin yüzde 0,5’i veya daha fazlası kadar maliyet getirebileceği hesaplandı.

Kuruluş, bankacılık sektörünün karlı, yeterli sermayeye sahip ve likit olduğunu, ancak enerji fiyat şokunun özellikle kurdaki kesintisiz değer kaybıyla birleşmesi halinde sektör üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti. Takipteki alacakların özellikle perakende segmentinde yüzde 9, küçük ve orta ölçekli işletmeler segmentinde yüzde 3 seviyesinde yükseldiği, buna rağmen bozulmanın yönetilebilir olmasının beklendiği ifade edildi. Banka kredilerinin, özellikle döviz cinsinden olmak üzere 2025’te arttığı, ancak sıkı finansman koşulları nedeniyle 2026’da kredi artışının yüzde 47’den yüzde 35’e yavaşlamasının beklendiği kaydedildi. Türk bankalarının toplam borcunun yaklaşık yüzde 50’sinin, 2025 sonu itibarıyla 107,6 milyar dolarının, 12 ay içinde vadesinin dolacağı belirtildi.